Токио, , 04:23 — REGNUM Премьер-министр Японии Синдзо Абэ примет участие в очном саммите лидеров стран Группы семи (G7) в июне, о намерении провести который в Белом доме заявил президент США Дональд Трамп. Об этом 27 мая сообщает телеканал NHK.

По информации телеканала, Абэ предложит участникам встречи создать международный орган, который будет управлять патентами на потенциальные вакцины от нового коронавируса. Таким образом японский премьер-министр рассчитывает гарантировать развивающимся странам стабильные поставки этих вакцин.

В соответствии с действующими в стране из-за коронавируса нормами, по возвращении в Японию из США Абэ предстоит провести две недели на карантине. Свои обязанности премьер-министра он будет выполнять дистанционно из своей резиденции.

Как сообщало ИА REGNUM, саммит G7 («Группы семи»), который США планируют провести в очном формате, будет перенесен с 10 июня на конец месяца из-за пандемии коронавирусной инфекции.

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