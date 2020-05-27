Буэнос-Айрес, , 02:45 — REGNUM Санкции и ограничения в отношении Венесуэлы вредят венесуэльскому народу, заявили в МИД Аргентины, 26 мая сообщается на сайте ведомства.

Аргентинские власти выступает против любых попыток давления на Боливарианскую Республику и считают, что политические решения должны «приниматься изнутри, а не во вне».

Кроме того, в МИД Аргентины призвали другие страны «уважать конституцию» Венесуэлы.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 мая постоянный представитель Венесуэлы в ООН Самуэль Монкада направил в Совет Безопасности ООН и генеральному секретарю организации Антониу Гутерришу предупреждение об угрозе со стороны США в отношении следующих в Венесуэлу иранских танкеров с топливом.

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