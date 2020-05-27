Вашингтон, , 02:19 — REGNUM Военнослужащие американской армии вернутся из Афганистана в разумные сроки, заявил президент США Дональд Трамп в ходе брифинга в Белом доме.

«Мы работаем там не как солдаты, а как полиция. Думаю, уже достаточно», — добавил он.

По словам Трампа, американская администрация работает в тесном контакте с руководством группировки «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и правительством Афганистана. Он подчеркнул, что пока конкретных сроков вывода войск США нет.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 мая США поддержали режим прекращения огня в Афганистане, объявленный на три дня между афганскими властями и боевиками. Отмечалось, что прекращение огня поспособствует мирному урегулированию в стране.