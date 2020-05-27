Приштина, , 10:18 — REGNUM Посол Великобритании в Косово Николас Абботт 26 мая призвал политиков подчиниться решению Конституционного суда, которое станет известно уже 29 мая.

На своей странице в социальной сети Facebook дипломат опубликовал следующее заявление:

«Это будет важная неделя для Косово. Мы ожидаем услышать от Конституционного суда вердикт о том, какие политические шаги должны быть предприняты после вынесения парламентом вотума недоверия.

Важно, чтобы его решение соблюдалось всеми. Каким бы ни было решение, оно приведет к изменениям, которым станет или проведение новых выборов или приход к власти нового правительство. Некоторые люди будут удовлетворены, другие разочарованы, некоторые могут быть удовлетворены, а другие могут быть оскорблены. Невзирая на реакцию, в интересах Косово, как молодой парламентской демократии, чтобы такое изменение было реализовано мирно и спокойно, без громкой политической риторики и угрозы насилия. Все политические лидеры, в государственных институтах или политических партиях, должны действовать, стремясь обеспечить стабильность и политическую надежность в Косово, чтобы и его международное положение не было подорвано».

Напомним, после вынесения вотума недоверия правительству Альбина Курти президент Хашим Тачи в обход Конституции принял решение о передаче мандата на формирование правительства представителю занявшей второе место на выборах Демократической лиги Косово. Данное решение было опротестовано партией Курти в Конституционном суде.

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