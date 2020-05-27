Приштина, , 09:16 — REGNUM Глава правительства Косово Альбин Курти 26 мая провел телефонный разговор с президентом Черногории Мило Джукановичем.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, политики обсудили ситуацию с пандемией COVID-19, а также будущий процесс диалога между Белградом и Приштиной.

Курти вновь заявил, что выступает за хорошо подготовленный диалог, основанный на принципах, и против наскоро принятых решений. Косовский политик подчеркнул, что лидерство ЕС и США в диалоге неоспоримо, обе стороны должны участвовать в диалоге и участие одной не должно исключать участия другой.

Со своей стороны, Джуканович подчеркнул, что диалог между Косово и Сербией — ключевой фактор для стабильности в регионе и его интеграции в ЕС. Политик также согласился, что роль США и ЕС в регионе не может быть перенята третьими игроками и выразил готовность к тесному сотрудничеству с косовским государством.

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