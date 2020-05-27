Дамаск, , 01:23 — REGNUM Патруль американских военнослужащих и курдских формирований из «Сил демократической Сирии» (СДС) попал в засаду боевиков в провинции Дейр-эз-Зор в Сирии, сообщает агентство SANA.

Сообщается, что инцидент произошел возле населенного пункта Рувейшад на перекрестке дорог. Террористы обстреляли патруль из стрелкового оружия и гранатометов. В результате перестрелки пострадали трое военнослужащих США и пятеро курдов.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 мая террористы из «Джебхат ан-Нусра» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) обстреляли населенный пункт в провинции Идлиб в Сирии. Под обстрел попал пункт Маарет-Мухос.