Кишинёв, , 01:13 — REGNUM Скандал с жесткими высказываниями премьер-министра Молдавии Иона Кику о коррумпированности Румынии и румынских политиков, которые пытаются взять «шефство» над Молдавией, может стать «трамплином» для начала его политической карьеры. Такого мнения, как передает ИА REGNUM, придерживается эксперт RTA Семен Албу.

Он отметил беспрецедентную резкость заявления Кику. Выражения про «румынских мальчиков, которых приютили европейские структуры», «стонущую от самой высокой коррупции в Европе Румынию» и т.п. ярко контрастировали со «сложившимся фешенебельным имиджем премьера».

«Заявления Кику, как и ожидалось, спровоцировали целый вал разной степени остроты и критичности политических и экспертных комментариев как в самой Молдавии, так и в Румынии. Премьер удостоился персональной отповеди и из румынского МИДа. Возникший скандал был столь громким, что перекрыл даже такую «горячую» тему, как видеозаписи со встречи Влада Плахотнюка и Игоря Додона», — отметил Албу.

Он отметил, что в тот же день Кику опубликовал своеобразный политический манифест, где отметил необходимость «срочных» изменений в стране, и это вряд ли совпадение.

«Это достаточно нетипичный шаг для главы исполнительной власти, тем более, пребывающего в должности более полугода. Сам «манифест» в целом представляет интерес как достаточно редкая среди молдавских руководителей попытка публично порассуждать о программе действий по выходу страны из кризиса. Но почему он появился именно сейчас?» — задается вопросом эксперт.

Он отмечает, что нынешняя правящая коалиция социалистов и демократов чувствует себя не очень уверенно, а парламентское большинство сократилось до критического минимума, причем попытки перекупить депутатов не прекращаются. «На этом фоне есть основания полагать, что последняя активность премьера может свидетельствовать о его политических амбициях и желании в дальнейшем, после отставки правительства, включиться в политическую игру в качестве одного из основных участников. Для этого у Кику есть неплохая стартовая позиция. По последним опросам он входит в пятерку наиболее популярных политиков, обходя, к примеру, нынешних и экс-топов Демпартии вроде Андриана Канду и Павла Филипа», — отмечает аналитик.

Семен Албу «Опубликованный манифест и перепалку можно считать первым самостоятельным шагом Иона Кику во взрослую политику, причем не спонтанным, а просчитанным. Есть мнение, что тональность заявлений специально была такой, чтобы спровоцировать как можно более мощную реакцию с сопутствующим медийным освещением. С учетом предстоящих президентских, и, скорее всего, досрочных парламентских выборов, у Кику появляется пространство для конструирования различных политических комбинаций с личным участием в качестве более самостоятельного субъекта. Главная интрига кроется в том, за какой лагерь решится сыграть премьер в будущем, и кому будет на руку появление новой сильной фигуры на шахматной доске молдавской политики».

Премьер Молдавии Кику в конце прошлой недели жестко раскритиковал депутата Европарламента от Румынии Зигфрида Мурешана, который заявил, что правительство Молдавии не справляется с кризисом, вызванным эпидемией коронавируса, из-за того, что не проводило реформы.

Кику заявил, что поражается наглости «румынских мальчиков в евроструктурах», которые пытаются взять «шефство» над Молдавией, при том что сами ничего не добились в жизни и «хороши только чтобы мячики подносить».

«Что ты сделал для своей страны, которая стонет от самой большой коррупции в Европе?» — обратился Кику к Мурешану. Он отметил, что в одном румынском уезде больше больных коронавирусом, чем во всей Молдавии.

Другой европарламентарий от Румынии Еуджен Томак в свою очередь призвал румынские власти лишить премьер-министра Молдавии Иона Кику румынского гражданства, заявив, что «нельзя быть и гражданином ЕС, и одновременно заниматься пропагандой в советском стиле в Кишиневе».

Возмутились критическими заявлениями Кику и в румынском МИД, там заявили, что такие заявления «свидетельствуют о глубоком неуважении» к Румынии, «особенно в контексте помощи, которую Румыния оказала Молдавии в борьбе с коронавирусом».

Молдавского посла в Бухаресте также вызвали в МИД Румынии, чтобы донести эту позицию, а румынский министр иностранных дел Богдан Ауреску провел на этот счет телефонный разговор с молдавским коллегой Олегом Цулей.

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