Чебоксары, 27 мая 2020, 01:13 — REGNUM
Иск к президенту России — не самый распространённый случай, но когда в деле фигурирует истец, имя которого полностью совпадает с именем бывшего губернатора — то это «скандал скандалов». Об этом ИА REGNUM заявил член чувашского штаба ОНФ, руководитель регионального отделения «Патриоты России» Владислав Солдатов.
Как ранее сообщало ИА REGNUM,20 маяв Верховный суд России поступил иск МихаилаИгнатьева, который оспаривает указ президента о досрочном прекращении полномочий главы Чувашской Республики. Ответчиком является президент РФ Владимир Путин,заседание назначено на 30 июня.
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