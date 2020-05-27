Чебоксары, , 01:13 — REGNUM

Иск к президенту России — не самый распространённый случай, но когда в деле фигурирует истец, имя которого полностью совпадает с именем бывшего губернатора — то это «скандал скандалов». Об этом ИА REGNUM заявил член чувашского штаба ОНФ, руководитель регионального отделения «Патриоты России» Владислав Солдатов.

«Подать в Верховный суд… На президента… Чтобы оспорить отставку… — это «скандал скандалов». Эта история, конечно, выглядит неправдоподобной, и любой человек будет уверен, что такого не может быть, это абсурд, технологии, «двойник"-однофамилец. Ведь понятно, чем это может закончиться. Что заставило Михаила Игнатьева пойти на рожон и быть первым в своеобразном протесте среди всех отрешённых от должности губернаторов «по недоверию»? Конечно, в этом контексте можно вспомнить о самой страшной мести чувашей — обычае «типшар» — повеситься на воротах своего врага… В общем, б удем смотреть, как будут развиваться события дальше». Владислав Солдатов

Как ранее сообщало ИА REGNUM,20 маяв Верховный суд России поступил иск МихаилаИгнатьева, который оспаривает указ президента о досрочном прекращении полномочий главы Чувашской Республики. Ответчиком является президент РФ Владимир Путин,заседание назначено на 30 июня.

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