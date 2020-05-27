Москва, , 01:10 — REGNUM Подготовку общей программы социально-экономического развития Архангельской области и Ненецкого АО поддержали в Минэкономразвития РФ, заявил 26 мая журналистам глава ведомства Максим Решетников.

«Это (подготовка программы — ред.) может создать новое качество как экономики в Арктики, так и новое качество жизни для людей», — приводят в пресс-службе Минэконоразвития слова министра.

По словам Решетникова, совместные усилия регионов и министерства будут направлены на формирование мощного арктического региона, «который бы объединил нефтегазовый потенциал округа и промышленный потенциал области», а также на реализацию новых транспортных и транзитных возможностей.

В частности, власти планируют реализовать проект создания глубоководного порта Индига, который усилит действующий Архангельский порт.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что власти Архангельской области и Ненецкого АО разработают программу экономической интеграции и совместного социально-экономического развития.

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