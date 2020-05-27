Берлин, , 00:47 — REGNUM Выход Соединённых Штатов из Договора об открытом небе — проигрышный ход, прежде всего, для самого Вашингтона, пишет 26 мая немецкое издание Die Welt.

Отмечается, что главными минусами для США после выхода из соглашения станут отсутствие возможности летать над территорией России и обсуждать по дипломатическим каналам полученные данные. Союзники США по НАТО, не имея собственных спутников, при этом полностью утратят доступ к снимкам российской военной инфраструктуры.

Таким образом, отмечают в издании, разрыв соглашения грозит катастрофой и для безопасности в Европе.

Как сообщало ИА REGNUM, объединяющий более 30 государств Договор по открытому небу был подписан в 1992 году. Руководство США объявило о выходе из соглашения под предлогом того, что Россия якобы не выполняет свои обязательства.

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