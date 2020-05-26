Сана, , 23:49 — REGNUM Пять человек погибли в результате взрыва бомбы в йеменской провинции Хадрамаут 26 мая, сообщает Anadolu.

Уточняется, что жертвами взрыва стали глава управления полиции района Шибам Салих Али Джабир и четверо охранников.

Выяснилось, что взрывное устройство в Шибаме было установлено на дороге. Автомобиль, в котором ехали Джабир и его охрана, подорвался на бомбе.

По данным агентства, ни одна организация не взяла на себя ответственность за взрыв.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 23 мая недалеко от Саны хуситы совершили нападение на военнослужащих Йемена, в результате чего один военный был убит.

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