Донецкая Народная Республика, , 23:39 — REGNUM С момента проведения прошлых плановых переговоров Контактной группы, то есть с 13 мая, ВСУ 130 раз обстреляли территорию ДНР, сообщает 26 мая Совместный центр контроля и координации режима прекращения огня.

При этом ВСУ применяли артиллерию и миномёты. Дважды украинские формирования стреляли по ДНР из артиллерийских орудий калибром 122 мм (выпущено 20 снарядов).

Остальные случае — это миномётные обстрелы: 21 раз стреляли минами калибром 120 мм (выпущено 169 мин), 43 раза — минами калибром 82 мм (288 мин).

За указанный период в результате атак ВСУ в ДНР ранены два мирных жителя. Три дома разрушено и 57 повреждено, пострадало шесть объектов инфраструктуры.

СЦКК обращает внимание на то, что сильнее всего ВСУ атакуют окрестности Горловки, пригороды Донецка и район Докучаевска.

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