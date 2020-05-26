Нур-Султан, 26 мая 2020, 23:21 — REGNUM Разрабатываемый Пекином законопроект по защите нацбезопасности в Гонконге преследует цель сберечь суверенитет Китая, заявил 26 мая Ермухамет Ертысбаев, чрезвычайный и полномочный посол, общественный и политический деятель Казахстана в интервью Синьхуа.
Комментируя антикитайские заявления из США, казахстанский дипломат отметил, что, как бы ни были недовольны на Западе, для страны, то есть для Китая, безопасность суверенитета важнее всего.
Ертысбаев напомнил о попытке принять подобный закон властями самого Гонконга 17 лет назад. Согласно положениям Основного закона Гонконга, регион должен самостоятельно принимать закон о нацбезопасности.
Казахстанский дипломат подчеркнул важность готовящегося во Всекитайском собрании народных представителей законопроекта не столько для Пекина, сколько для самого Гонконга. А в случае эксцессов на фоне обострения протестов вину следует возлагать не Китай и не Гонконг, а на спекулирующие на этом вопросе внешние силы.
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Как ранее сообщало ИА REGNUM, вопрос о создании законопроекта о мерах по нацбезопасности в Гонконге рассматривается в китайском парламенте. В США уже обвинили Китай в том, что Пекин не придерживается в отношении Гонконга принципа «одна страна — два строя».
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