Нур-Султан, , 23:21 — REGNUM Разрабатываемый Пекином законопроект по защите нацбезопасности в Гонконге преследует цель сберечь суверенитет Китая, заявил 26 мая Ермухамет Ертысбаев, чрезвычайный и полномочный посол, общественный и политический деятель Казахстана в интервью Синьхуа.

Дэн Сяопином, вопросы национальной безопасности требуют постоянной бдительности». Ертысбаев «Это очень правильный по своей сути законопроект, направленный на сохранение суверенитета КНР. Несмотря на принцип «одна страна — два строя», провозглашенный, вопросы национальной безопасности требуют постоянной бдительности».

Комментируя антикитайские заявления из США, казахстанский дипломат отметил, что, как бы ни были недовольны на Западе, для страны, то есть для Китая, безопасность суверенитета важнее всего.

Ертысбаев напомнил о попытке принять подобный закон властями самого Гонконга 17 лет назад. Согласно положениям Основного закона Гонконга, регион должен самостоятельно принимать закон о нацбезопасности.

Ертысбаев «Но мы видим, что в текущей ситуации это невозможно, прошлогодние протесты сильно повлияли на политическую волю администрации».

Казахстанский дипломат подчеркнул важность готовящегося во Всекитайском собрании народных представителей законопроекта не столько для Пекина, сколько для самого Гонконга. А в случае эксцессов на фоне обострения протестов вину следует возлагать не Китай и не Гонконг, а на спекулирующие на этом вопросе внешние силы.

ИА REGNUM) — мы бы действовали также. Это абсолютно понятная и прозрачная логика». Ертысбаев «В случае, если бы в Казахстане был свой Сянган (Гонконг — прим.) — мы бы действовали также. Это абсолютно понятная и прозрачная логика».

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, вопрос о создании законопроекта о мерах по нацбезопасности в Гонконге рассматривается в китайском парламенте. В США уже обвинили Китай в том, что Пекин не придерживается в отношении Гонконга принципа «одна страна — два строя».

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