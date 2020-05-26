Пекин, , 23:21 — REGNUM Партийно-государственный лидер и председатель Центрального военного совета (ЦВС) КНР Си Цзиньпин в рамках проходящей в Пекине 3-й сессии ВСНП 13-го созыва провел встречу с делегацией НОАК и Народной вооруженной полиции Китая, сообщает 26 мая Синьхуа.

Очертив контуры современной международной военно-политической обстановки и связанные с этим угрозы и вызовы, глава государства и Верховный главнокомандующий КНР призвал последовательно осуществлять намеченные на текущий 2020 год задачи оборонного и армейского строительства, подчеркнув необходимость увязывать их в комплекс с противоэпидемическими мероприятиями.