Хельсинки, , 09:39 — REGNUM Спикер парламента Косово Вьоса Османи 26 мая провела встречу с послом Финляндии в Косово Пией Стьертвалл. Об этом сообщает албанское новостное агентство Telegrafi.

В ходе встречи косовский политик подчеркнула важность вклада Финляндии в процесс становления независимости и государствостроительства в Косово, упомянув, среди прочего, и руководителя международной переговорной группы по статусу Косово Марти Ахтисаари и … специального представителя генерального секретаря ООН по оценке ситуации в Косово норвежского (sic!) дипломата Кая Эйде.

В ходе встречи Османи обсудила с финским послом процесс будущего диалога с Белградом, а также вопросы двустороннего сотрудничества.

«Мы стремимся к нормализации межгосударственных отношений и готовы к продолжению диалога, но требуем, чтобы он был четко структурирован и основывался на ясных принципах. Диалог должен соответствовать контексту отношений между нашими странами», — заявила Османи.

В свою очередь, Стьернвалл заявила, что Финляндия готова углублять отношения с Республикой Косово и оказать поддержку институтам Косово в процессе подготовки к диалогу с Сербией. Отдельно посол высказала готовность продолжать сотрудничество и с парламентом Косово.

Читайте ранее в этом сюжете: Курти: Косово доказало свою независимость 25 мая 1992 года