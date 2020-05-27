Тегеран, , 09:40 — REGNUM 25 мая президент Венесуэлы Николас Мадуро в своем послании назвал отправку иранского топлива в Венесуэлу знаком солидарности Тегерана с Каракасом. Об этом сообщило иранское агентство IRNA 26 мая.

«Конец Рамадана приносит нам прибытие корабля удачи, знак солидарности исламского народа Ирана с Венесуэлой», — написал Мадуро в своем Твиттере. Он отметил: «Во времена, когда правительство угнетения стремится навязать своё господство силой, только братские искатели свободы смогут спасти положение».

Ранее первый иранский нефтяной танкер под названием «Фортуна» пришвартовался в венесуэльском порту Эль-Палито. В середине марта иранский нефтяной танкер загрузил 43 миллиона литров бензина из южного иранского порта Шахид-Раджаи. Это первый из пяти иранских нефтяных танкеров, пришвартовавшихся на северном побережье Венесуэлы, несмотря на предупреждения и санкции США.

Второй иранский танкер под названием «Форест» уже прибыл в Карибское море. Три других иранских нефтяных танкера — «Фэксон», «Петуния» и «Клавель» — в настоящий момент пересекают Атлантический океан.