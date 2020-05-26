Иерусалим, , 22:41 — REGNUM Приоритетной задачей израильской политики является присоединение территорий Западного берега реки Иордан, заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, сообщает 26 мая Синьхуа.

По словам Нетаньяху, руководство Израиля не может упустить «историческую возможность» присоединить территории. Глава израильского правительства заявил о своих планах накануне, 25 мая, на заседании возглавляемой им партии «Ликуд».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Нетаньяху объявил 25 мая, что в июле Израиль начнёт процесс аннексии Западного берега. Напомним, речь идёт о территориях, принадлежащих Палестине.

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