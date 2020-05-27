Тегеран, , 10:27 — REGNUM Согласно официальному сайту Marine Traffic, второй иранский танкер под названием «Форест» прибыл в венесуэльские воды и в настоящий момент находится близ острова Маргарита. Об этом сообщило иранское агентство IRNA 26 мая.

По имеющимся данным, иранский танкер сейчас движется в сторону Венесуэлы, порт назначения до сих пор не определен. Скорость «Форреста» составляет около 14,5 узлов. Танкер покинул порт Махшар в Иране 31 марта.

Ранее в порту Венесуэлы пришвартовался первый иранский нефтяной танкер, игнорируя предупреждения властей США. По имеющимся данным, иранский нефтяной танкер загрузил 43 миллиона литров бензина из южного иранского порта Шахид-Раджаи в середине марта.

Это был первый из пяти иранских нефтяных танкеров, пришвартовавшихся к северному берегу Венесуэлы, несмотря на предупреждения и санкции США.