Тегеран, , 10:30 — REGNUM 25 мая министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф в отдельных посланиях генеральному секретарю ливанского движения сопротивления «Хезболла» Сайеду Хасану Насралле и его коллеге Нассифу Юсефу Хитти выразил свои поздравления по случаю годовщины освобождения страны. Об этом сообщило иранское агентство IRNA 26 мая.

В своих посланиях Зариф поздравил ливанских официальных лиц с годовщиной освобождения южных территорий Ливана от «сионистских захватчиков». Говоря об объединении ливанского народа, правительства, армии и фронта сопротивления как о залоге побед над врагами, он пожелал ливанскому правительству и нации величия и успеха.

Ранее президент Ирана Хасан Рухани в своем послании поздравил президента Ливана Мишеля Ауна с годовщиной победы ливанского народного сопротивления израильской агрессии.

Тем временем спикер иранского парламента Али Лариджани в своем послании поздравил главу ливанской «Хезболлы» Сайеда Хасана Насраллу с освобождением оккупированных территорий на юге Ливана, заявив, что это был памятный момент в борьбе с режимом Израиля.