* ан-Нусры" — запрещённая в России организация

Дамаск, , 22:34 — REGNUM С позиций террористической группировки «Джебхат ан-Нусра» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) был устроен обстрел населенного пункта в сирийской провинции Идлиб, сообщил 26 мая на брифинге начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Олег Журавлев.

По его словам, обстрелу подвергся населённый пункт Маарет-Мухос на территории сирийской провинции Идлиб.

«За прошедшие сутки обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований, подконтрольных Турции, не зарегистрировано», — добавил Олег Журавлев.

Кроме того, начальник российского Центра рассказал о патрулировании, которое подразделения российской военной полиции провели по нескольким маршрутам в провинциях Хасака и Алеппо.

«Силами армейской авиации проведено воздушное патрулирование по маршруту: аэродром «Метрас» — Швайхан — Айн-Исса — Мишрака — Бир-Кантари — Бир-Хамид-Эль-Али — Квайрес — аэродром «Метрас», — сказал Олег Журавлёв.

* «Джебхат ан-Нусра» — организация, деятельность которой запрещена в РФ.

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