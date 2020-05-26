Подгорица, , 22:28 — REGNUM Сербское издание Blic вечером 26 мая сообщило со ссылкой на источники, что власти хотят запретить самолетам черногорской авиакомпании Montenegro Airlines посадку в белградском аэропорту Nilola Tesla. Как сообщается, это ответные меры Сербии после сообщения премьер-министра Черногории Душко Марковича об открытии 1 июня границ с рядом стран, но Сербии среди этих стран нет.

В Сербии такое заявление властей Черногории вызвало протест на уровне первых лиц страны.

Несколько источников черногорского издания Vijesti в руководстве национальной авиакомпании также подтвердили, что им известно о решении сербского правительства, но они пока не получили официального уведомления.

27 мая ожидаются официальные подтверждения или опровержения этой информации.

Напомним, что по критериям Черногории открыты будут границы с теми странами, где фиксируется соотношение 25 зараженных коронавирусом на 100 тысяч населения. В Сербии показатель — 75 зараженных на 100 тысяч. В список также пока не попала Босния и Герцеговина.

С 1 июня Черногория готова открыть границу с Хорватией, Словенией, Австрией, Албанией, Германией, Польшей, Грецией, Венгрией, Чехией.

Напомним, что первой страной, куда самолеты Montenegro Airlines должны были начать полеты с 1 июня, должна была быть Сербия (Белград). Рейсы планировались каждый день из аэропорта Подгорицы и несколько раз в неделю из аэропорта Тиват.

Все остальные международные рейсы авиакомпания планировала начать с 15 июня.

Отметим также, что 25 и 26 мая Montenegro Airlines совершила два рейса в Белград — это были гуманитарные рейсы. Авиакомпания отвезла студентов из Черногории в Сербию.