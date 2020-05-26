Минск, , 22:17 — REGNUM Вопросы развития белорусско-украинского сотрудничества обсудили 26 мая в Минске министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей и украинский посол Игорь Кизим. Об этом сообщает пресс-служба МИД Белоруссии.

«Посол Украины передал белорусской стороне вышиванку — подарок от президента Украины Владимира Зеленского президенту Белоруссии Александру Лукашенко в связи с празднованием в Украине Дня вышиванки», — сказано в официальном сообщении.

Напомним, Александр Лукашенко проводит политику «белорусизации», заимствуя украинские наработки в процессе белорусского нациестроительства. После государственного переворота на Украине 2014 года власти Белоруссии стали активно использовать вышитую крестьянскую рубаху как национальный символ, торжественно отмечая «День вышиванки».

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