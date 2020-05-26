Вашингтон, , 22:12 — REGNUM Вывод американских активов из Китая получит поддержку властей США, передаёт 26 мая Fox Business.

По словам Лоуренса Кадлоу, возглавляющего Национальный экономический совет Белого дома, протесты в Гонконге отрицательно сказываются на отношениях с Пекином.

Представитель Белого дома обвинил Пекин в «присвоении права судить о параметрах национальной безопасности Гонконга» и в отказе от принципа «одна страна — две системы».

Кадлоу заявил, что пострадает от политики Пекина Гонконг, и с этим Вашингтон хочет бороться.

Кадлоу «И мы будем приветствовать любую американскую компанию, работающую в Гонконге или на материковом Китае, будем делать всё, чтобы полностью возмещать им расходы на перевод своего производства и цепочек поставщиков в США».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Пекин на волне протестов в Гонконге решил начать разработку закона о защите национальной безопасности в этом автономном районе. Это решение вызвало новую волну протестов, поощряемых Западом.

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