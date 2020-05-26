Москва, , 21:53 — REGNUM Момент, когда президент РФ Владимир Путин бросил ручку на стол во время совещания 26 мая, опубликован в соцсетях.

https://twitter.com/Kremlinpool_RIA/status/1265260679830872064

Глава государства после слов «естественное дело, когда человек лишается своего жилища или его жизнь находится в опасности», бросил ручку на стол и сказал:

«Давайте начнём работать! Я хочу сначала послушать доклад министра по чрезвычайным ситуациям».

Напомним, речь идёт о совещании по ситуации с паводками и пожарами в регионах, которое российский президент провёл 26 мая.

В самом начале заседания Путин отметил, что ему нужна картина происходящего: где наиболее сложное положение, какие меры должны предпринять федеральные и региональные уровни власти, чтобы выйти из этой ситуации и чтобы помочь людям.

Глава государства отметил, что кроме проблемы коронавируса есть и другие, очень важные.

Путин «Они для очень многих людей, для сотен, иногда для тысяч наших людей выходят на первый план. Естественное дело, когда человек лишается своего жилища, его жизнь находится в опасности».

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