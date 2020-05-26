26 мая 2020 | Время чтения 5 мин

Всегда внимательно знакомлюсь с откликами на мои комментарии, причем как с хвалебными, так и с критическими. Критические предпочитаю, ибо они заставляют анализировать, хотя и не всегда справедливые, но искренние, даже в заблуждениях, мнения. Бывают и злые, с репликами вроде «а еще прохфесор».

Анатолий Кошкин, , 21:40 — REGNUM Всегда внимательно знакомлюсь с откликами на мои комментарии, причем как с хвалебными, так и с критическими. Критические предпочитаю, ибо они заставляют анализировать, хотя и не всегда справедливые, но искренние, даже в заблуждениях, мнения. Бывают и злые, с репликами вроде «а еще прохфесор». Вот одно из последних (орфография сохранена): «Anton Zaduyveter для Кошкина, для доктора исторических наук — Япония не заключала мирный договор с СССР. Россия, являясь правоприемником СССР, находится в состоянии войны из-за не подписанного договора с Японией… с американцами Япония подписала мирный договор… вывод очевиден, кому выгодно столкновение России с Японией…»

Курильские острова Иван Шилов © ИА REGNUM

Комментировать тут нечего, ибо мои читатели знают, что много лет борюсь с журналистами и пользователями интернета, которые со смешным апломбом «объясняют доктору наук» о якобы сохраняющемся по сей день состоянии войны России с Японией. В то время как это состояние прекращено вот уже 64 года назад.

Но бывают случаи, когда читатели возмущаются, просто не желая вникнуть в то, что предлагает автор непонравившейся им статьи.

На днях в ИА REGNUM была опубликована моя статья «Беззубая» позиция МИД РФ поощряет японский реваншизм».

Среди откликов был и критический, опубликованный в виде авторского материала на портале «Сахалин — Курилы — SKR. SU» под названием «Историк предложил развязать войну за Курилы». В статье дальневосточника Егора Улетова (надеюсь, это не псевдоним) я предстаю чуть ли не «поджигателем войны» с Японией, готовым обречь на гибель сахалинцев и курильчан. Но пусть читатель сам познакомиться с «обвинениями»:

"В МИД России обратили внимание на формулировки относительно Курильских островов в новой «Синей книге дипломатии», которую недавно представили в Японии. Официальный представитель МИД Мария Захарова рассказала, что об этом думают на высшем уровне.

Она отметила, что такие действия прямо противоречат созданию благоприятной атмосферы в отношениях между двумя странами. Дипломаты обещали напомнить коллегам из МИД Японии о том, что суверенитет России над всеми Курильскими островами неоспорим и подтверждается как Уставом ООН, так и международно-правовыми документами. Мария Захарова также выразила надежду, что обе страны сконцентрируются на развитии сотрудничества, безопасности и улучшении международных отношений.

Однако такой дипломатичный ответ представителя МИД устроил не всех. По мнению доктора исторических наук Анатолия Кошкина, адекватной реакцией на подобные заявления, без преувеличения, была бы война. Этими мыслями он поделился с изданием ИА REGNUM.

— Вспомните, как реагировала Британия на попытки Аргентины выдвинуть претензии на Мальвинские острова. Маргарет Тэтчер отправила 40 военных кораблей и два авианосца с 10 тысячами морских пехотинцев на борту, чтобы они, устроив локальную войну, отстояли свои интересы.

Об интересах людей, которые живут на Курильских островах, историк, видимо, не задумался, как и о последствиях военного конфликта. Правда, уже в следующем абзаце историк «переобулся» и заявил, что вовсе не призывает Россию развязывать боевые действия.

— Я не призываю отвечать на провокации Токио какими-то силовыми акциями. Но нельзя делать вид, что ничего особенного не происходит. Это подрывает авторитет нашей страны в мире, создает впечатление о бессилии России, — возмущается Кошкин.

Каких-то конкретных способов «не делать вид, что ничего не происходит» историк, разумеется, не предложил».

Спасибо Егору за упоминание моих слова о том, что «не призываю отвечать на провокации Токио какими-то силовыми акциями». А то, действительно, те, кто не читал моей статьи, с его слов могут подумать обо мне как о «кровожадном милитаристе».

А вот упрек за то, что не предложил конкретных методов «не делать вид, что ничего не происходит», видимо, можно принять.

Вместо ставших рутинными филиппик Марии Захаровой, к которым в Токио привыкли и, по моим наблюдениям, мало обращают на них внимание, можно было бы сделать специальное заявление одного из высших руководителей МИД РФ, вызвать для дипломатического реприманда аккредитованного в РФ посла Японии, временно отозвать посла РФ в Японии, понизить уровень дипломатических отношений. Есть и другие методы воздействия, например, ужесточение режима японского рыболовства в нашей экономической зоне и… территориальных водах.

Ну, а теперь о столь напугавших Егора мерах воздействия с использованием вооруженных сил. Кстати, ими пользуются и Япония с США, для воздействия на Китай, да и на Россию участившие военные учения по отработке «высадки на занятые противником острова». За примерами не будем далеко ходить.

Чтобы не занимать надолго читателя, просто процитируем недавнюю информацию канала «Техника войны»:

«Недавно, польские читатели одной из их газет, предложили правительству «под шумок», отобрать Калининград у России, в это непростое время. Об этих разговорах узнали в Москве и в ответ на провокацию, послали чёткий сигнал в Польшу.

Балтийский флот России отправил около 20 боевых кораблей и катеров, судов обеспечения в море для выполнения ряда учебно-боевых задач. Всё это было недалеко от Польши, моряки балтийского флота, утопили несколько тренировочных целей, продемонстрировав отличную подготовку.

Поляки огрызаются на Россию, потому, что понимают, в случае чего их прикроют партнёры по НАТО и США. Но появление 20 боевых кораблей России в Балтийском море, заставило ненадолго утихнуть поляков.

Этими учениями Россия показала, что ждёт НАТО или других желающих захватить или угрожать Калининграду. Такое хамское поведения поляков в сторону России может стать ошибкой».

Как-то так, уважаемый Егор Улетов. Кстати, приведенный выше «критический комментарий» в мой адрес «Антона Задуйветер» размещен под Вашей статьей.

Буду благодарен, если поместите эти мои заметки на ленте «Сахалин — Курилы — SKR. SU».