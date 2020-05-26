Вашингтон, 26 мая 2020, 21:18 — REGNUM Присягу принял 26 мая новый директор американской нацразведки Джон Рэтклифф, передаёт Fox News.
И.о. директора национальной разведки США Ричард Гренелл привёл нового главу ведомства к присяге. Церемония проходила в американском штате Вирджиния в штаб-квартире нацразведки.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, кандидатура Рэтклифф была предложена президентом Соединённых Штатов Дональдом Трампом ещё в конце зимы. 19 мая американский Сенат проголосовал за назначение Рэтклиффа.
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