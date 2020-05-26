26 мая 2020 | Время чтения 10 мин

Кнут и пряник – инструменты властей Эстонии, которые тихой сапой вкупе с Западом эстонизируют и вестернизируют русское и русскоязычное население.

Димитрий Кленский, , 21:33 — REGNUM Портал эстонской общественно-правовой радиотелевизионной корпорации ERR — rus.err.ee сообщил, что «руководителей Нарвы просят вернуться к переименованию улиц Даумана и Тиймана». Это — имена революционеров, связанных с деятельностью в этом городе провозглашённой в 1918 году эстонскими большевиками Эстляндской трудовой коммуны — прообраза нового эстонского государства.

Памятные таблички с именами революционеров Архив Põhjarannik

Коммуна существовала параллельно с другим виртуальным государством — Эстонской Республикой, которая победила в войне между «белыми» и «красными» эстонцами. Стоит сразу оговорить: в Эстонии эту, гражданскую, по сути, войну назвали «Освободительной».

Требования под маской просьб

Поэтому и новость из Нарвы органично отражает реализацию государственной программы дерусификации русскоязычного северо-востока Эстонии и Нарвы, реализуемой последовательно в последние годы (особенно после возвращения Крыма в состав РФ). Выветривание всего русского под предлогом очистки страны от советско-социалистического прошлого осуществляется понемногу и не спеша, не без применения пропагандистской аберрации — подмены понятий, полуправды, лжи.

В той же приграничной с РФ Нарве русские и русскоязычные жители составляют 97% от всего населения. Неслучайно история с переименованием нарвских улиц с советскими названиями растянулась на два десятилетия.

В заголовке новости rus.err.ee о топонимической проблеме написано, что Нарву просят вернуться к переименованию улиц, хотя в самой новости говорится о требовании авторов «открытого письма»: «Все до сих пор приведенные обоснования указывают лишь на нежелание городской управы/собрания отказаться от этих названий улиц… Поэтому требуем немедленного возобновления производства по изменению названий данных улиц». Среди авторов этой «просьбы» — житель Нарвы Рейн Анник, бывший городской секретарь, ныне нарвский депутат Антс Лийметс, представитель Эстонского общества Старой Нарвы Лайне Паланди, бывший мэр города Тармо Таммисте, депутат Рийгикогу Рихо Брейвель… Но показательно: нет среди них представителей тех самых 97% русского и русскоязычного населения Нарвы, кроме епископа Нарвского и Причудского Эстонской православной церкви (Московский патриархат) Лазаря.

Подписанты голословно ссылаются на историков и представителей Общества Старой Нарвы, у которых, как сообщает новость rus.err.ee, «нет никаких сомнений, что указанные лица Дауман и Тийманн боролись против Эстонской Республики и проводили противочеловечные действия в Нарве в поддержку вторжения большевиков в 1918—1919 годах».

Члены Совета Эстляндской трудовой коммуны. Слева направо: Х. Пегельман, Я. Анвельт, О. Рястас, Й. Кясперт, М. Тракман, К. Мюльберг и А. Вальнер

Враньё, выдаваемое за правду

Первая ложь — не было в те годы ни де-факто, ни де-юре Эстонской Республики. Она появилась после подписания 2 февраля 2020 года Тартуского (Юрьевского) мирного договора — в результате взаимного признания двух тогда ещё никем не признанных в мире государств.

Второе — как можно говорить о каком-то вторжении в 1918—1919 годы в Эстонию, когда населяемая эстонцами земля тогда ещё представляла собой территорию бывшей Российской империи, разные части которой охватила Гражданская война?

Третье — что касается «большевиков». Так они же тоже были эстонцами, только «красными», воевавшими на своей (!) земле в составе шести эстонских коммунистических полков за установление власти Коммуны. Кстати, наступление «красных» приостановили всего в 40 километрах от Таллина «белоэстонцы» — сторонники прозападной, русофобской республики, которую они всего лишь провозгласили в начале 1918 года в Таллине, да и то когда завершалась оккупация Эстонии кайзеровской Германией. Кстати, эстонские большевики в это время оказывали немцам вооруженное сопротивление.

Четвёртое — в эстонской пропаганде практикуется подмена понятий: под вторжением большевиков в данном случае подразумевают Рабоче-крестьянскую Красную армию (РККА). Действительно, эстонским коммунистическим полкам на территории будущей Эстонской Республики помогала Красная армия, а также «красный» Балтфлот. Но они воевали на своей территории, территории бывшей императорской России. И почему? В эстонской пропаганде замалчивается факт участия в той войне английских военно-морских сил и добровольцев из стран Северной Европы. Их части подчинялись командованию вооружёнными силами «белоэстонцев». Самый многочисленный контингент (два полка) был из Финляндии — около 3500 человек.

Финские добровольцы в Таллине. Декабрь 1918 года

На самом-то деле все хороши

И пятое, в данном случае главное — обвинение в «противочеловечных действиях» большевиков Даумана и Тиймана. Экс-чиновник мэрии Антс Лийметс составил справку, которую цитирует корреспондент ERR Карин Коппель: «Эти люди активно участвовали в вооруженной борьбе против независимости Эстонии. Поэтому в историческом и культурном контексте Эстонии имена этих людей в названиях нарвских улиц неуместны».

Так ведь и белоэстонцы участвовали в вооружённой борьбе против Коммуны, как в свою очередь эстонские красноармейцы — против правившей в Таллине самопровозглашённой Эстонской Республики. Как та, так и другая власть существовала на бумаге и штыках, как те, так и другие воевали за независимость Эстонии. Одни — за капиталистическую, другие — за социалистическую.

Что касается «красного террора» Коммуны. Отличавшись фанатичной антиклерикальностью, она запятнала себя зверскими убийствами священнослужителей разных конфессий в Тарту и в Нарве, где на ивангородской стороне были расстреляны священники Александр Волков и Димитрий Чистосердов. Вот почему открытое письмо о переименовании двух улиц подписал епископ Нарвский и Причудский Лазарь.

Ничуть не умаляя этого зла, ради объективности стоит вспомнить честного и объективного эстонского историка Таави Минника, который пишет, что среди его коллег есть и такие, кто признаёт, что «белый террор» даже превосходил репрессии, чинимые эстонскими большевиками. Чего только стоили массовые расстрелы участников крестьянского восстания на острове Сааремаа или также проведённый без суда и следствия расстрел военными белоэстонского бронепоезда в Изборске руководителей эстонских профсоюзов за то, что их съезд потребовал заключить мир с Россией и прекратить британское вмешательство во внутренние дела Эстонии. Но об этом сегодня в обществе и СМИ — молчок.

Расстрелянные крестьяне принимавшие участие в восстании на острове Сааремаа. Февраль 1919 года

Пора рассказать: кто же они — революционеры-большевики?

Анс Дауман — латыш, был руководителем Нарвского Совета солдатских и рабочих депутатов и Нарвского военно-революционного комитета Эстляндской трудовой коммуны, а также создателем нарвской Красной Гвардии, командиром разных «красных» дивизий, дважды кавалером ордена Красного знамени.

Алберт-Август Тийман — эстонец, нарвитянин. Руководил Нарвским исполкомом Коммуны. Учился в Санкт-Петербурге на слесаря. В РСДРП вступил ещё в 1904 году. В СССР работал на руководящих должностях, связанных с экономикой. В 1940 году арестован, умер в 1942 году. Реабилитирован в 1956 году.

Тем удивительнее, что председатель Нарвского горсовета Ирина Янович склоняется к тому, чтобы именем певца Георга Отса назвать улицу, которая носит имя нарвитянина, эстонца Тиймана. Нарвские депутаты предлагали альтернативу, уводящую от противопоставления «белоэстонцев» и эстонских большевиков — переименовать улицы: Солдино и Койду (местные топонимы). Рекомендовали назвать их именами почётных горожан Нарвы — Анатолия Пааля, бывшего директора Нарвских электростанций, и Кристель Урм, бывшей заведующей стоматологической клиники.

Анс Дауман

Тайное всяко станет явью

Но нет, нарвское Общество охраны памятников старины (в основном оно состоит из немногочисленных в Нарве эстонцев) настаивает на том, чтобы улицы Дауана и Тиймана переименовали в честь «белоэстонцев» — героев войны за независимость, чтобы «повысить интерес молодежи к истории, а также поспособствовать повышению престижа Нарвы во всей Эстонии».

Опросы населения показали, что нарвитянам эта чехарда надоела. И так ли уж страшен чёрт, как националисты-русофобы малюют прошлое? Более того, в связи с переписыванием названий нарвских улиц выяснилось: за всей интригой стоял Таллин — горуправа Нарвы получила закрытое письмо с предписанием продолжить декоммунизацию… из канцелярии президента ЭР Керсти Кальюлайд.

Явление президента Эстонии Нарве

Именно она выступала в последние годы запевалой эстонизации (читай: «бархатной» дерусификации) Нарвы. С тех пор несколько улучшилась инфраструктура заброшенного с 1991 года города, но главное — стал создаваться имидж Нарвы как не русского, а эстонского города, хотя эстонцев там — мизер. Удалось привлечь внимание остальной Эстонии к Нарве и русскоязычному северо-востоку и больше прежнего приобщить молодых нарвитян к жизни страны. Были задействованы языковые и культурные программы, призванные неспешно, но целенаправленно и последовательно зачищать русскость и историческую память. Таллин стал нацеливать городские власти на более тесное сотрудничество с Западом. Вхождению Нарвы в Эстонию послужил и прошлогодний долгосрочный деловой визит в Нарву Керсти Кальюлайд вместе с сотрудниками её президентской канцелярии. Раньше такого ранга официальных лиц из Таллина тут не было.

Смысл такого эффектного вояжа характеризуют заголовок статьи: «Керсти Кальюлайд видит новый подъем уверенности Нарвы в себе как эстонского города» (rus.ERR.ee и Радио 4 от 04.06.2019).

И это даёт плоды. Правящие в Нарве русские депутаты заявили об отказе от русскоязычного образования. Маршрут традиционного массового марша нарвитян 9 мая «по предложению» горсовета теперь проходит в обход центра города. Ползучая эстонизация происходит благодаря местной русскоязычной власти и СМИ, которые, помимо естественной лояльности к государству, вынуждены демонстрировать ещё и заискивающе-услужливое отношение к этнократии и к её планам по дерусификации.

Альберт-Август Тийман

Очередную заминку в горсовете с переименованием «красных» улиц мэр Нарвы Алексей Евграфов стал публично объяснять недавним увольнением директора Департамента архитектуры и городского планирования и необходимостью дать новому начальнику ознакомиться с проблемой.

Если так пойдёт дальше, то скоро будет снесён и танк-памятник Т-34, установленный в месте, где 25−26 июля 1944 года силы Ленинградского фронта под руководством генерала Ивана Федюнинского пересекли реку Нарову.

Провокации на границе с Россией

Сомневаться в этом вряд ли стоит. Три года назад в центре Нарвы финишировала международная военно-спортивная игра «Десант в Утриа». Депутат нарвского горсобрания Юри Рауд написал письмо министру внутренних дел ЭР: «Люди в камуфляже установили пулеметы на стене Нарвского бастиона и устроили стрельбу над головами людей, гулявших у реки всего в нескольких десятках метров. Кто-то из родителей бросился прикрывать собой детей…».

Стрельба велась и после завершения учений, разумеется, холостыми пулями, но, даже знай об этом, нарвитяне не были бы потрясены меньше. Эта стрельба велась непосредственно у границы с РФ, которая пролегает по реке Нарова, на берегах которой «лоб в лоб» стоят нарвская и ивангородская крепости.

К слову, эти соревнования проводятся в Эстонии регулярно в память о том, как 17 января 1919 года четыреста эстонских морских пехотинцев и шестьсот бойцов Финского добровольческого батальона на судах ВМФ тогда ещё Временного правительства в Таллине совершили морской десант недалеко от Нарвы. Итогом стало освобождение города от защищавших его эстонских коммунистических полков. Заодно кончилось пребывание в Нарве и Эстляндской трудовой коммуны.

А пять лет назад газета The Washington Post писала о том, что наблюдали невооружённым глазом из Ивангорода: «Солдаты из Второго кавалеристского полка армии США приняли участие в военном параде по случаю Дня независимости Эстонии. Нарва — уязвимый приграничный город, отделенный от России рекой. Его часто называют потенциальной целью Кремля, если он захочет пойти на эскалацию конфликта с Западом на территории НАТО».

10 февраля 2017 года «Военное обозрение» писало: «В эти дни на территории Эстонии проходит так называемый марш в составе нескольких рот военнослужащих армий прибалтийского государства и США… американские военные должны посетить школы в русскоязычных городах Эстонии и поведать детям о замечательной службе в натовских подразделениях… в планах у командования силами обороны Эстонии — привлечь американских солдат к лекциям в Тартуском университете». И далее: «На днях американская военная колонна вошла в Нарву. Одним из «пунктов программы» стало явно провокационное фотографирование американских солдат с флагом США на фоне древней крепости российского Ивангорода (Ленинградская область)».

Димитрий Кленский

Послесловие. В рамках программы «Игрушки для малышей» морские пехотинцы посольства США в Эстонии раз в году (нынче уже одиннадцатый раз!) передают подарки русским и русскоязычным воспитанникам детского Центра «Домашний уют» в русскоязычном городе Силламяэ, что по соседству с Нарвой. Подарки покупают сотрудники американского посольства на собственные деньги. Портал rus.err.ee приводит мнение директора Центра Вадима Орлова: «Встреча с морскими пехотинцами США для детей — праздник, которого они ждут с нетерпением».