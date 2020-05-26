Москва, , 20:32 — REGNUM Россия готова дать согласие на наблюдательные полёты в рамках Договора об открытом небе в 10-км зоне вдоль границ на Кавказе, если Грузия перестанет блокировать аналогичные российские полеты над своей территорией, сообщает 26 мая МИД РФ.

Российское внешнеполитическое ведомство подчеркивает, что на данный момент вся территория Грузии недоступна как для российских миссий «открытого неба», так и многонациональных инспекций с российским участием.

«Тем самым Грузия нарушает ключевые положения ДОН о том, что договор предназначен для проведения наблюдательных полетов государствами-участниками над территориями других государств-участников, и что каждое государство-участник обязано принимать наблюдательные полеты над своей территорией», — подчеркивается в заявлении МИД России.

В апреле 2018 года для выведения ситуации из тупика Россия временно разрешила полеты в 10-км зонах вдоль российских границ на Кавказе. «Предупредили, что придание постоянного характера нашему разрешению проводить наблюдательные полеты в указанных зонах возможно лишь при условии добросовестного выполнения Грузией своих обязательств по приему российских миссий», — поясняет российский МИД.

«К сожалению, до настоящего времени деструктивная позиция Тбилиси не изменилась. В результате Россия была вынуждена отказать в наблюдательном полете в 10-километровых зонах в ходе совместной миссии Швеции, Германии, США над нашей территорией в апреле 2019 года», — подчеркнуто в сообщении российского дипломатического ведомства.

«Россия готова допустить в указанные зоны миссии наблюдения при условии встречной готовности Грузии отказаться от нынешней несовместимой с ключевыми положениями ДОН позиции и обеспечить прием российских полетов над своей территорией», — говорится в официальном сообщении МИД РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва не принимает претензий Вашингтона по части Договора по открытому небу, связанной с запретом на полеты вдоль границ с Абхазией и Южной Осетией.

Позиция России по данному вопросу полностью соответствует нормам международного права.

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