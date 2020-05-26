Вашингтон, , 20:22 — REGNUM Обе американские партии высказываются за введение новых санкций в отношении «Северного потока — 2», пишет 26 мая Handelsblatt.

Комментируя сообщения в СМИ о том, что против строящегося газопровода могут быть введены очередные санкции, чтобы помешать завершению проекта, американский посол в Германии Ричард Гренелл сказал:

«Новые санкции находят одобрение всех партий».

«Несмотря на избирательную кампанию, процесс принятия законопроекта может быть очень быстрым», — добавил американский дипломат.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, польский эксперт заявил в интервью датскому изданию, что только новые американские санкции могли бы помешать российскому газопроводу.

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