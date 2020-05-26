Киев, , 20:20 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, утверждающий национальную программу сотрудничества с НАТО в нынешнем году.

Об этом сообщает пресс-служба офиса президента вечером 26 мая, передает корреспондент ИА REGNUM.

Источник уточняет, что программа определяет стратегическую цель реформ, цели и приоритетные задачи в рамках реализации политики евроатлантической интеграции Украины, а также государственные органы, ответственные за выполнение этих задач.

Кроме того, подчеркивается, что программа является системным документом, направленным на планомерную реализацию закрепленного конституцией Украины стратегического курса государства на приобретение полноправного членства в Альянсе.

ИА REGNUM напоминает, что в марте, после смены правительства, Зеленский обратился к международным партнерам Украины с заявлением, что курс страны на вступление в НАТО остается неизменным.

В начале мая в Киеве заявили, что Украина «почти готова» присоединиться к партнерству расширенных возможностей НАТО.