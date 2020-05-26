Киев, , 20:10 — REGNUM В ситуации с рассекречиванием биолабораторий Пентагона на Украине очень показательно поведение «патриотических организаций», заявил вечером 26 мая в эфире украинского телевидения политик, экс-депутат Рады Евгений Филиндаш.

Политик обращает внимание, что т.н. патриоты после появления информации об американских биолабораториях не выходят с акциями протеста и требованиями убрать эти лаборатории из Украины к посольству США.

«Вместо этого они атакуют офис оппозиции, которая и стала инициатором разоблачения… Что в очередной раз наглядно показывает, кто и для чего в конечном итоге управляет всеми этими «патриотами» Украины, и в чьих интересах они действуют на самом деле», — подчеркнул Филиндаш.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти Украины подтвердили, что американские военные построили на территории страны восемь биологических лабораторий.

Сегодня же стало известно, что представители парламентской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) обратились в ООН с жалобой на незаконную работу американских биолабораторий.

23 мая националисты совершили нападение на офис партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» в центре Киева.