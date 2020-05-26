Киев, , 19:30 — REGNUM Директор киевского музея им. Ивана Гончара Петр Гончар пожаловался в полицию на действия сотрудников Государственного бюро расследований (ГБР), которые ранее сегодня, 26 мая, пытались вручить повестку экс-президенту страны Петру Порошенко.

По словам директора, силовики «выломали двери» в музей, запрещали звонить по телефону и при этом «не объясняли ничего».

Директор предположил, что сотрудники ГБР могли «выносить работы где-то».

«Никто не показывал решения суда. Я был в кабинете, они сами проломились, даже не предупредили, что ломают дверь», — уточнил он.

Соратник Порошенко по партии «Европейская солидарность» Ахтем Чийгоз, в свою очередь, заявил прессе, что «битва в музее» очень напоминает ему события 2014 года в Крыму.

«Чтобы придушить свободу и демократию… в Крыму собирали «псов» без совести, чести и достоинства ‑ и это то, что сейчас делает полиция, ГБР, СБУ, весь это беспредел… это начало России», — отметил Чийгоз.

ИА REGNUM напоминает, что ГБР расследует дело о перемещении через границу Украины с сокрытием от таможенного контроля коллекции из 43 картин всемирно известных художников, в котором фигурирует Порошенко. Сегодня, 26 мая, экс-президент Украины проигнорировал допрос, но при этом лично открыл выставку картин, которые фигурируют в вышеуказанном деле. После этого силовики появились на вернисаже и попытались вручить повестку бывшему главе Украины там.