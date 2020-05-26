Киев, , 19:05 — REGNUM Международные эксперты заявили о необходимости доработки законопроекта о всеукраинском референдуме, который разработали депутаты Рады.

Об этом сообщил первый заместитель главы Верховной рады Руслан Стефанчук сегодня, 26 мая, по итогам экспертного обсуждения документа, передает корреспондент ИА REGNUM.

«В результате плодотворной дискуссии участники мероприятия пришли к соглашению о необходимости доработки законопроекта с тем, чтобы его можно было внести в ближайшее время на рассмотрение парламента», — сказано в сообщении.

Какие именно моменты вызвали критику экспертов, один из руководителей парламента Украины не уточняет.

Напомним, что рабочая группа Верховной рады по вопросам разработки законопроектов в сфере народовластия еще в феврале одобрила окончательный вариант законопроекта «О всеукраинском референдуме». После этого проходило общественное обсуждение документа. Также в «Слуге народа» заявляли, что законопроект отправлен на анализ в Венецианскую комиссию.

ИА REGNUM отмечает, что согласно закону о продаже земли, вопрос продажи земли иностранцам должен решаться на всеукраинском референдуме. Более того, представители власти обещали, что такой референдум может пройти уже до конца нынешнего года.