Москва, , 18:58 — REGNUM Комментарий на заявление президента США Дональда Трампа касательно режима полётов, установленного над Калининградской областью дал 26 мая глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе пресс-конференции по итогам заседания Совета министров иностранных дел ОДКБ, прошедшего в формате видеосвязи.

Как пояснил глава МИД РФ, при установлении режима полётов над Калининградской областью Россия использовала прецедент, созданный США в отношении Аляски. И Калининградская область, и Аляска по своему географическому положению являются полуэксклавами, поэтому подход к установлению режима полётов над российским регионом был зеркален такому же над Аляской.

В частности, на Аляске и в Калининградской области для наблюдения территории выделены аэродромы открытого неба, в обоих регионах установлена максимальная дальность полета в соответствии с приложением к Договору об открытом небе (ДОН). При этом США, по выражению Лаврова «хронически» допускают нарушения договора, но никто из западных партнёров России об этом не вспоминает. Речь идёт только о нарушениях, якобы допущенных Россией.

Лавров пояснил, что в России взвешенно будут подходить к данной ситуации, исходя, прежде всего, из своих национальных интересов и интересов союзников. Также Лавров уточнил, что регулярная обзорная конференция Договора будет в октябре текущего года.

Ранее ИА REGNUM сообщало о заявлении главы МИД РФ Сергея Лаврова, что в связи с решением США о выходе из Договора по открытому небу потребуется чрезвычайная конференция, которая должна пройти не позднее, чем через два месяца после соответствующего заявления Вашингтона.

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