Рим, , 18:55 — REGNUM Местные выборы, которые должны были пройти в нескольких регионах Италии весной и летом 2020 года, состоятся 20 сентября, такое решение было принято правительством страны во вторник, 26 мая.

В тот же день должен пройти и национальный референдум о возможном сокращении численности депутатов обеих палат парламента Италии на треть.

Инициаторы этого предложения, популисты из «Движения 5 звезд», полагает, что сокращение количества депутатов позволит и сократить расходы на парламент, и сделать его работу более эффективной.