* ИГИЛ — запрещённая в России организация

Кишинёв, , 18:49 — REGNUM «Нынешний парламент Молдавии — худший за всю историю страны», — заявил, как передает ИА REGNUM, эксперт кишиневского Института стратегических исследований, экс-советник премьер-министра Молдавии Владислав Кульминский, комментируя череду выходов депутатов из разных фракций, за что депутатам, по разным данным, платят от 400 тыс. до 500 тыс. евро.

Эксперт сравнил молдавский парламент с «монстром из фильма ужасов». «Он может приобретать любые формы. За что заплатили, в ту сторону и пойдет», — сказал Кульминский. «За деньги этот парламент можно переформатировать как угодно. Если достаточно заплатить, можно собрать большинство и в поддержку ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ, — ИА REGNUM)», — отметил аналитик.

«Этот парламент беспринципный, без какой-либо программы развития Молдовы, и должен уйти в прошлое», — подвел итог Кульминский .

Накануне президент Молдавии Игорь Додон сообщил, что ряд депутатов парламента от пропрезидентской Партии социалистов обратились в Генпрокуратуру с жалобами на попытки подкупа. По его словам, депутатам предлагают суммы от €400 тыс. до €500 тыс. за выход из правящей коалиции.

Додон заявил, что за подкупом стоит беглый олигарх Владимир Плахотнюк. Он также отметил, что если из партий коалиции уйдут еще 2−3 депутата, то парламент надо будет распустить и провести досрочные парламентские выборы, которые могут пройти одновременно с президентскими в конце 2020 года.

Ранее состоящую в правящей коалиции с социалистами Демпартию покинутая сразу несколько депутатов, сто поставило под угрозу существование парламентского большинства, в котором осталось всего 52−53 депутата.

ИГИЛ* — организация, деятельность которой запрещена в РФ.

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