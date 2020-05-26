Нарьян-Мар, , 18:41 — REGNUM Врио губернатора Ненецкого АО Юрий Бездудный отреагировал на протесты населения, возникшие после подписания меморандума о подготовке к объединению округа с Архангельской областью. На своей странице «Вконтакте» глава региона сообщил, что не намерен спешить в решении важного вопроса.

«Друзья, этот пост, наверно, ждали многие. После подписания меморандума получил сотни сообщений, запросов, комментариев. В том числе не самых лицеприятных. Понимаю беспокойство людей. Все сообщения читаю, много общаюсь с жителями и вижу переживания каждого. Слышу, как на площади поют гимн округа. Специально выдержал паузу, чтобы мы могли проанализировать ситуацию, изучить детали», — написал Бездудный.

Он также сообщил, что провел ряд встреч с представителями рабочей группы, депутатами, членами национальных и общественных организаций.

«Общая позиция — спешка в таком серьезном вопросе не нужна! Полностью её разделяю. Многие пытаются вывести тему в политическую плоскость. Но с таким подходом не согласен — это исключительно экономический вопрос. И звучит он так: должна ли речь идти о создании мегасубъекта или же об участии в глобальном федеральном проекте по развитию Арктики в качестве нескольких субъектов? Чтобы ответить на этот вопрос нужно провести большую работу, аккуратно взвесить все за и против. Но! Главное, что решение должно и будет приниматься исключительно жителями округа».

Как сообщало ИА REGNUM, меморандум о подготовке регионов к объединению был подписан 13 мая. Вопрос будет принят по итогам референдума. Однако уже сегодня врио губернатора Архангельской области Александр Цыбульский сообщил, что для регионов будет создана общая программа социально-экономического развития.