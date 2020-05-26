Каракас, , 18:36 — REGNUM Боевые самолёты ВВС Венесуэлы прошли над иранским танкером «Forest» в ходе патрулирования его маршрута, сообщает 26 мая штаб оперативно-стратегическое командование вооруженных сил Венесуэлы, опубликовавшее видеоролик этого прохода на своей странице в Twitter.

Видеозапись, сделанная из кабины истребителя, демонстрирует прохождение ромба из двух истребителей F-16 и двух Су-30 над иранским нефтеналивным судном.

В сообщении также указывалось, что иранский танкер сопровождался эсминцем PO-13 Yekuana ВМС Венесуэлы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее военный министр Венесуэлы Владимир Падрино заявил о непременном сопровождении всех иранских танкеров с нефтью, входящих в особую экономическую зону страны, с применением самолетов и кораблей национальных вооруженных сил Венесуэлы.

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