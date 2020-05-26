Москва, , 18:27 — REGNUM Власти Архангельской области и Ненецкого автономного округа разработают программу экономической интеграции и совместного социально-экономического развития. Об этом сообщил врио главы Архангельской области Александр Цыбульский по итогам совещания с вице-премьером Юрием Трутневым, передает корреспондент ИА REGNUM.

«Мы приступаем к разработке экономического раздела программы по экономической интеграции наших территорий и надеемся, что в ближайшее время сможем зафиксировать положительный социальный и экономический эффект от такого рода программы», — заявил Цыбульский.

Он сообщил, что в программу войдут меры, которые позволят качественно улучшить социально-экономическое положение двух регионов.

Как сообщало ИА REGNUM, меморандум о совместных действиях по подготовке к выдвижению инициативы по образованию в составе Российской Федерации нового субъекта в результате объединения двух регионов был подписан 13 мая врио губернатора Архангельской области Александром Цыбульским и врио губернатора НАО Юрием Бездудным. В документе говорится, что процесс создания нового региона будет максимально открытым, с привлечением экспертов, широкой общественности и при непосредственном участии жителей обоих субъектов. Для оперативного сбора предложений в Архангельской области и Ненецком автономном округе распоряжениями глав субъектов были созданы рабочие группы.

На инициативу объединить регионы в НАО отреагировали протестами. После этого слушания по вопросу были отложены на неопределенный срок.

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Слушания по объединению НАО и Архангельской области отложили