Рига, , 17:59 — REGNUM У здания сейма Латвии, несмотря на продлённый режим ЧС, проведены два пикета, пишет 26 мая портал nra.lv.

Сторонники оппозиционной партии Зелёных (LZP) протестовали против административно-территориальной реформы. Сторонники независимого оппозиционного депутата Алдиса Гобземса выражали своё несогласие фактом работы парламента Латвии на новой электронной платформе e-Saeima.

Общее число пикетирующих было оценено в 200 человек, притом что действующее по 9 июня распоряжение министра защиты среды и регионального развития Юриса Пуце запрещает общественные мероприятия численностью более 25 человек. Тем не менее, полиция разгонять пикетчиков не стала, и мероприятия прошли спокойно.

С 13 марта по 12 мая решением правительства из-за пандемии COVID-19 в ЛР введен режим Чрезвычайной Ситуации. 7 мая режим ЧС в Латвии был продлён до 9 июня с некоторыми смягчениями. Это негативно сказалось на экономическом положении в стране.

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