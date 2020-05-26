Москва, , 17:56 — REGNUM Беспокойство политической обстановкой, сложившейся в США выразил телеведущий и журналист Владимир Познер 26 мая в в беседе с Софико Шеварднадзе, ведущей передачи «Просто о сложном» вышедшей в «Яндекс-эфире».

По мнению Познера, жители США разделились на два лагеря с диаметрально противоположными политическими взглядами. Такое противостояние телеведущий сравнил с временами гражданской войны между Севером и Югом.

Владимир Познер «Страна по-настоящему разделилась. То есть можно было бы сказать (но этого не будет), что она на грани гражданской войны», — заявил Познер в ходе беседы.

Кроме того, телеведущий отметил, что обстановку в США в настоящее время можно назвать пугающей и уточнил, что по его мнению, главный признак назревающего между гражданами страны конфликта — это неспособность и нежелание людей разговаривать друг с другом.

Познер пояснил, что во время его проживания в США граждане страны не были настолько разделены. Касательно противостояния между США и Китаем журналист заявил, что Пекин, обладающий мощным вооружением и армией, а также дисциплинированным и послушным населением, несомненно одержит победу на геополитической арене.

Телеведущий констатировал, что американскому веку наступил конец и новый, XXI век уже будет веком господства Китая.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что, по мнению Владимира Познера, России удастся выйти из кризиса без больших потерь.

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