Москва, 26 мая 2020, 17:56 — REGNUM Беспокойство политической обстановкой, сложившейся в США выразил телеведущий и журналист Владимир Познер 26 мая в в беседе с Софико Шеварднадзе, ведущей передачи «Просто о сложном» вышедшей в «Яндекс-эфире».
По мнению Познера, жители США разделились на два лагеря с диаметрально противоположными политическими взглядами. Такое противостояние телеведущий сравнил с временами гражданской войны между Севером и Югом.
Кроме того, телеведущий отметил, что обстановку в США в настоящее время можно назвать пугающей и уточнил, что по его мнению, главный признак назревающего между гражданами страны конфликта — это неспособность и нежелание людей разговаривать друг с другом.
Познер пояснил, что во время его проживания в США граждане страны не были настолько разделены. Касательно противостояния между США и Китаем журналист заявил, что Пекин, обладающий мощным вооружением и армией, а также дисциплинированным и послушным населением, несомненно одержит победу на геополитической арене.
Телеведущий констатировал, что американскому веку наступил конец и новый, XXI век уже будет веком господства Китая.
Ранее ИА REGNUM сообщало, что, по мнению Владимира Познера, России удастся выйти из кризиса без больших потерь.
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