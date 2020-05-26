Ашхабад, , 17:56 — REGNUM Жители столицы Туркмении отправляют продовольствие, одежду и другую помощь проживающим в Лебапской области соотечественникам, чьи домохозяйства пострадали в результате урагана, 27 апреля обрушившегося на регион, передает «Азатлык».

По словам ашхабадцев, они вынуждены делать это тайно, поскольку власти страны всячески препятствуют такой инициативе, которая, по их мнению, может негативно сказаться на имидже Туркмении.

При этом столичные жители, выславшие неофициальную гуманитарную помощь в Лебапскую область, обеспокоены тем, дойдет ли она до адресатов в Туркменабаде, а также не будет ли полиция оказывать давление на пострадавших лебапцев, получающих такую помощь.

Издание отмечает, что правительство Туркмении уже почти месяц хранит молчание о последствиях урагана, обрушившегося на Лебапскую и Марыйскую области и приведшего к многочисленным человеческим жертвам и разрушениям.

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