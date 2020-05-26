Москва, , 17:54 — REGNUM Законопроект о досрочных страховых пенсиях для жителей дальнего Востока внес в Госдуму депутат от ЛДПР Андрей Андрейченко, передает корреспондент ИА REGNUM 26 мая.

Проживающим в регионах Дальнего Востока предлагается предоставить право приоритетного назначения страховой пенсии по старости в случае наличия не менее 15 и 12,5 лет (соответственно для мужчин и женин) трудового стажа в организациях, зарегистрированных на территории ДФО.

Согласно данным Пенсионного фонда России, Дальневосточный федеральный округ занимает первое место в стране по доле работающих пенсионеров — 31,2% от общего числа вышедших на пенсию, при этом по количеству пенсионеров округ занимает последнее место.

«Если выдаваемые земли или налоговые преференции — меры временные, то необходимость работы в течение минимум 12, 5 лет для женщин и 15 для мужчин с возможностью более раннего выхода на пенсию может послужить тем стимулом, который окончательно закрепит работоспособное население в отдаленных регионах ДВФО», — отметил автор.