Ашхабад, , 17:50 — REGNUM Министр иностранных дел Туркмении Рашид Мередов обсудил с председателем правления Восточного комитета германской экономики Оливером Хермесом состояние немецкой экономики и немецко-туркменского сотрудничества в условиях пандемии коронавируса, передают туркменские СМИ.

Делегаты рассмотрели вопросы, касающиеся возможного влияния объективных ситуаций, связанных с пандемией на реализацию ранее достигнутых договоренностей.

Особое внимание Мередов и Хермес уделили проекту «UMAX Trade» — инициативе по реновации водного хозяйства Туркмении.

Участники видеоконференции рассмотрели предложения «UMAX Trade» и позиции туркменских министерств и ведомств по теме оптимизации сотрудничества в сфере преобразования водохозяйственной отрасли Туркмении за счет широкого внедрения в производство современных технологий.

По итогам переговоров стороны договорились рассмотреть предложение о проведении дней экономики ФРГ в Туркмении в 2021 году, а также заняться решением вопроса о привлечении немецких компаний и туркменских предприятий к переговорам посредством видеоконференций.