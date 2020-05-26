Подгорица, , 17:50 — REGNUM Премьер-министр Черногории Душко Маркович объявил планы открыть с 1 июня границы со странами со «сходной эпидемиологической ситуацией» (25 зараженных на 100 тысяч населения. Пока в списке стран: Хорватия, Словения, Австрия, Германия, Венгрия, Албания, Греция, Чехия, Польша. В этот список стран пока не входят Сербия и Босния и Герцеговина.

Эта новость вызвала бурную реакцию с сербских политических кругах. На это решение отреагировали премьер-министр Сербии Ана Брнабич, министр иностранных дел Ивица Дачич, министр обороны Александар Вулин и другие высокопоставленные лица

Министр обороны Александр Вулин заявил, что «правительство Черногории борется не с вирусом, а с сербами», премьер-министр Сербии заявила, что «Сербия не будет закрывать границы для черногорских граждан, как Подгорица для граждан Сербии, но будет закрыт для черногорских бандитов и криминальных кланов».

Сербское издание Nova. rs при этом приводит другую точку зрения, помимо политического давления.

«Хотя Сербия отдельно не упоминается как страна, из которой запрещен въезд — можно задать вопрос, будут ли высшие власти Испании или Италии отреагировать аналогичным образом — Сербия не отвечает условиям Черногории: вместо 25 зараженных на 100 000 человек Сербия имеет в три раза больше — 75 зараженных на 100 000 жителей», — говорится в статье.

Решение Черногории с эпидемиологической точки зрения было объяснено помощником директора Института общественного здравоохранения в Подгорице Сенадом Бегичем. Он заявил, что решение об открытии границ Черногории только для определенных стран было «принято для охраны здоровья людей».

«Решение не распространяется ни на одну конкретную страну, а только на те страны, где уровень заболеваемости составляет менее 25 на 100 тысяч жителей. Мы знаем, что ситуация на местах быстро меняется, и поэтому мы проявляем осторожность», — сказал Бегич.

«Каждый массовый приток несет определенный риск для небольших систем здравоохранения, таких как наша. Мы более готовы, чем были, мы сделаем все от нас зависящее, чтобы защитить здоровье граждан», — сказал Бегич и сделал вывод, что тот факт, что в стране сейчас не выявляют коронавирус не означает, что опасность миновала.