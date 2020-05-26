История вопроса

Туркмения — одна из самых закрытых стран Туркестана. Эта особенность серьезно осложняет анализ внешней и внутренней политики страны. Так как Туркмения не является участником большинства региональных объединений — ЕАЭС, ОДКБ, ШОС, то весомая часть внешней политики основывается на торгово-экономических отношениях. Самым значимым покупателем туркменских ресурсов остается Китай.



В официальной риторике руководство страны постоянно подчеркивает нейтральный статус страны.



Дипломатические отношения Туркмения установила с более чем 130 государствами мира. Страна состоит в 40 международных организациях. Среди них — ООН, СНГ; финансовые институты — Международный валютный фонд, Азиатский банк развития, Европейский банк реконструкции и развития и т. д.

Страна является участником более чем 120 международных договоров и конвенций. Соглашения, регулирующие отношения с Россией закреплены в «Договоре о дружбе и сотрудничестве между Российской Федерацией и Туркменистаном 1992 года», «Соглашении между правительствами Российской Федерации и Туркменистана о сотрудничестве и взаимопомощи в таможенных делах 1993 года», «Соглашении между правительствами государств о сотрудничестве в области связи 1995 года», «Консульская конвенция между государствами 1995 года», «Соглашение об обмене правовой информацией».

