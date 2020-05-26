Ашхабад, 26 мая 2020, 17:47 — REGNUM Министры иностранных дел Туркмении Рашид Мередов и Турции Мевлют Чавушоглы в ходе видеоконференции обсудили вопросы, касающиеся дальнейшего развития торгово-экономического сотрудничества. Об этом сообщает пресс-служба туркменского МИДа.
Особое внимание главы внешнеполитических ведомств двух стран уделили теме транспортировки грузов по транзитным коридорам в условиях пандемии коронавирусной инфекции.
Также дипломаты отметили необходимость приложения совместных усилий для противодействия распространению коронавируса. При этом Мередов и Чавушоглы подчеркнули готовность Туркмении и Турции задействовать весь имеющийся в этой сфере опыт и потенциал.
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