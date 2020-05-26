Москва, , 17:36 — REGNUM В 2007 году страны «Большой восьмёрки» проигнорировали попытки России наладить сотрудничество для борьбы с распространением опасных инфекционных заболеваний. Об этом 26 мая заявил заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов на телеканале «Россия 24».

«В 2007 году — наша страна председательствовала тогда в «Большой восьмёрке» — обратилась к остальным семи членам с предложением создать международному систему комплексной, всеобщей борьбы с распространением опасных инфекционных заболеваний. Нам фактически ничего в ответ не сказали толком, и работа эта заглохла», — заявил Климов.

«Если бы она была, то, возможно, мы сегодня не столкнулись бы с пандемией», — указал он.