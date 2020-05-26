Москва, , 17:33 — REGNUM США смогли эффективно пресечь возможности для координации контроля за биологическим оружием на международном уровне. Об этом 26 мая заявил заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов на телеканале «Россия 24».

«Против нас работают умные люди. Украина не входит, допустим, в СНГ, в Шанхайскую организацию сотрудничества, в ОДКБ, как и Грузия, кстати сказать. Потому рычагов сделать это при помощи каких-то региональных международных организаций мы не имеем. В ООН специализированной структуры нет, потому что американцы блокируют возможности разработки этой системы противодействия и биологическому терроризму, и распространению биологического оружия, его созданию и совершенствованию», — заявил Климов.

По его словам, Всемирная организация здравоохранения не уполномочена решать такие задачи, и все робкие шаги, которые делались в направлении международной координации, всё равно блокируются США.

«Чтобы извлечь уроки из COVID-19 — недавно голосование состоялось в рамках ВОЗ. США не голосовали за это. Здесь определённый правовой практически тупик. А нынешние власти в Киеве и Тбилиси вряд ли пойдут навстречу международному сообществу, тем более России», — указал Климов.