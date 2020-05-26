Рига, , 17:22 — REGNUM Впервые состоялось заседание парламента Латвии на новой электронной платформе e-Saeima и в удалённом режиме, сообщает 26 мая портал tvnet.lv.

Система электронного заседания предполагает специальную процедуру регистрации для каждого депутата, а также обеспечивает все парламентские функции, включая выступление докладчиков, дебаты и голосование.

Большинство депутатов латвийского Сейма сочли эту систему удобной и соответствующей Конституции. Один из лидеров оппозиции Алдис Гобземс пытался убедить коллег в неконституционности происходящего, однако спикер парламента Инара Мурниеце не предоставила ему слово.

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