Вашингтон, , 17:14 — REGNUM Российские боевые самолёты уже доставлены в Ливию и готовятся вступить в бой на стороне Ливийской национальной армии (ЛНА) фельдмаршала Хафтара вместе с «российскими наемниками», заявляет 26 мая Африканское командование ВС США.

По утверждению американских военных, российские истребители сначала были доставлены в Сирию, где их «перекрасили» для маскировки их происхождения.

Начальник Африканского командования ВС США Стивен Таунсенд заявил, что за штурвалами этих самолётов будут сидеть российские лётчики-наёмники, которые будут «бомбить ливийцев».

При этом командующий ВВС США в Европе и Африке Джефф Харригян заявил, что таким образом Россия может получить контроль над ливийским побережьем, что будет «угрожать безопасности на южном фланге Европы».

Никаких доказательств этих слов никто из американских военных не привёл.

Напомним, в СМИ США и Европы активно обсуждается тема присутствия «российских наёмников из ЧВК Вагнера» в Ливии и их участия в боях на стороне Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифы Хафтара.

Как сообщало ИА REGNUM, с 2011 года в Ливии продолжается гражданская война. В начале этой войны свержение и убийство ливийского лидера Муаммара Каддафи было осуществлено при прямом военном вмешательстве США и стран НАТО.

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